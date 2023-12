Arte per la Croce Azzurra

Un evento all’insegna dell’arte e della musica che gli gira intorno, il tutto all’insegna della solidarietà, con raccolta fondi a favore della locale Croce Azzurra, è in programma per questo pomeriggio (ore 18) all’auditorium ‘Giusti’. ‘Un viaggio tra arte e musica’ promosso da Pasquina Della Valle che, in questo progetto, ha voluto mettere insieme le sue opere e le musiche di Emiliano Toso, eseguite al pianoforte da Sarah Starnadori. Una occasione per regalarsi momenti di relax e riflessione e sostenere la Pubblica Assistenza. L’ingresso è libero, a offerta.