Artevinando tra festa, premi e nuovi appuntamenti

Nel tradizionale appuntamento annuale promosso dall’Associazione Di Arte in Vino al termine della programmazione annuale di eventi legati alla promozione e alla diffusione, anche culturale, dei vini marchigiani, il presidente Marino Calvigioni ha voluto ringraziare collaboratori, sostenitori, enti, istituzioni e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita degli eventi che si sono snodati nella prima parte dell’anno. Eventi che, in questo anno particolare, sono stati sì, dedicati alla promozione di vini e a momento di approfondimento e formativi su particolari tipologie e vitigni, ma soprattutto hanno avuto come fil rouge la figura di un illustre elpidiense, Andrea Bacci di cui quest’anno ricorrevano i 500 anni dalla nascita, autore della prima guida del vino italiano e di un compendio sulle acque termali. A tal riguardo, Calvigioni ha anticipato: "Stiamo definendo un appuntamento fuori programma, forse a novembre, che siamo sicuri sarà molto apprezzato". Durante il momento conviviale svoltosi al ristorante ‘Luna Rossa’ (Porto Sant’Elpidio) con cena e degustazione di vini delle Cantine D’Ercoli di Castignano sono stati consegnati speciali riconoscimenti alla chef Barbara Settembri (Locanda dei Matteri) e a Marco Verdecchia (calzaturificio Alexandra) per la vicinanza mostrata alle iniziative di Artevinando.