Arti orientali a Montegiorgio: l'Adao inaugura l'anno accademico

Una filosofia di vita non solo una scuola dedicata allo studio delle arti marziali orientali tradizionali, questo il concetto ribadito con forza dal Maestro Loris Salvalaggio in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Adao (Accademia di Arti Orientali) di Piane di Montegiorgio. La cerimonia di apertura si è tenuta lunedì sera presso la sede Adao in via Faleriense Est n.26, nell’occasione sono stati presentati i corsi, ma soprattutto le regole su cui si fonda l’attività della scuola. "Come nella tradizione orientale la scuola è strutturata – spiega il Maestro Loris Salvalaggio – c’è il Maestro che controlla, valuta, imposta e segue tutte le attività e si relazione con i Sempai; i Sempai sono coloro che gestiscono i corsi e si occupano di seguire gli allievi anziani e gli allievi nella loro formazione. Quest’anno voglio riportare la scuola a seguire in maniera rigida il Bushido (ovvero la regola morale che tutti i Samurai sono obbligati a seguire), una regola fondata nel 1.600 che ancora oggi è valida, perché nonostante il trascorrere dei secoli i limiti e le debolezze insite nell’uomo non sono cambiate. Dobbiamo portare in questa Scuola senso di unità, ognuno è parte integrate di essa ed ognuno rispecchia il valore della scuola. Per ottenere risultati occorre rispetto e costanza, per questo motivo è importante seguire i corsi, quando sentirete di aver dato il massimo, forse vi sentirete dire lavoraci ancora più, perché l’obiettivo è superare i proprio limiti a darci una migliore padronanza del nostro corpo e della nostra mente". Al termine della serata il Maestro Loris Salvalaggio, ha consegnato ai maestri Fabio Pompei 3 Dan; Manuele Perticarà 3 Dan; Matteo De Carolis 2 Dan i diplomi per l’esame superato lo scorso giugno. Nelle prossime settimane seguendo il programma, partiranno tutti i corsi dell’Adao.

a.c.