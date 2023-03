Articolo 1 dopo le primarie: "Avviato il cambiamento"

Segue dalla prima

"Abbiamo in questi lunghi anni, tenuta accesa la luce dell’esigenza di una forza politica della sinistra, riformista, e ferma sui valori che dovrebbe rappresentare la sinistra". Per Articolo 1 fondamentali i temi del lavoro, della riduzione delle diseguaglianze, della transizione ecologica ormai non più rinviabile, dei diritti sociali e civili che non possono marciare separati: "Uscendo dalla logica dell’autoreferenzialità, che purtroppo ha segnato Pd e sinistra negli ultimi anni. E su questi temi, dei quali si è fatta interprete Elly Schlein, le persone, di sinistra, si sono ritrovate e hanno espresso un’altra volta ancora la speranza di un cambiamento. Il cambiamento che si è avviato con Elly Schlein, è avviato anche nelle Marche, con Chantal Bomprezzi, che saprà riaprire il Pd, guardare fuori e far guardare dentro ai tanti che in questi anni se ne sono andati, ma che hanno voglia di esserci".