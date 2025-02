"Artigianalità e creatività i nostri punti di forza"

L’analisi della Cassa di Risparmio di Fermo sulle fiere dedicate all’accessorio-moda ovvero: Micam Milano, Mipel, TheOne Milano e Milano Fashion&Jewels che si sono tenute in questi giorni a Fiera Milano, chiudono con risultati soddisfacenti le edizioni che hanno anticipato la Milano Fashion Week è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per gli operatori del settore. Il bilancio è stato delineato da Roberto Bene direttore commerciale di Carifermo (la delegazione era composta anche da: Daniele Ascenzi, responsbaile marketing e dai responsabili di area Andrea Boccatonda e Andrea Petrizi).

"Dal confronto che abbiamo avuto con i vari operatori che abbiamo incontrato abbiamo rilevato un sentiment positivo. Ovvero, sensazioni positive che poi dovranno trovare concrete conferme".

Rispetto alle passate edizioni quali sono i giudizi? "Rispetto alle edizioni precedenti di Micam Milano i calzaturieri hanno sottolineato che non c’è stato un arretramento rispetto al passato. Già questo è di per se un aspetto positivo".

Frutto anche della validità delle collezioni? "Certamente la creatività dei nostri calzaturieri ha trovato riscontro nelle proposte caratterizzate da componenti come artigianalità e creatività che hanno riscosso molto interesse tra i vari buyers".

Su quali mercati punto le aziende del distretto del fermano? "Principalmente puntano sui mercati europei. A livello internazionale gli operatori seguono con molta attenzione l’evoluzione del conflitto russo ucraino. Infatti, la conclusione della guerra e la conseguente stabilizzazione potrebbe riaprire quel mercato di sbocco. Comunque a Micam Milano gli operatori hanno rilevato un ritorno dei compratori provenienti dalla Russia e dall’Ucraina sopratto da Kiev. I calzaturieri del distretto del fermano confidano di poter conoscere ulteriori opportunità di sviluppo su quei mercati dalla prossima fiera in programma in Kazakistan".

Per quanto riguarda i dazi? "Gli operatori non hanno detto che i dazi non dovrebbe rappresentare un limite rispetto quanto è avvenuto sino ad ora. Nel contempo però hanno sottolineato come il caro – energia si sta facendo sentire con un aumento dei costi di produzione".

Qual è la situazione delle aziende a Lineapelle? "Gli operatori sono impegnati a diversificare la produzione che non riguarda più solo il settore calzaturiero ma anche altri comparti. C’è un po’ di preoccupazione rispetto all’automotive considerando la crisi del settore".

Vittorio Bellagamba