Artigianato, imprese tra alti e bassi

Comparto dell’artigianato marchigiano in chiaroscuro nel 2022, con un saldo negativo delle imprese, - 77 (da 10.613 a 10.536), mentre aumentano i lavoratori, +482, che passano da 48.826 a 49.385. Questa la sintesi dei dati presentati dai vertici di Ebam Marche, Ente Bilaterale Artigianato. In difficoltà il settore della chimica al 2% con 253 aziende e 1.661 lavoratori. Per quanto concerne la situazione territoriale nelle varie province, quella di Ancona accoglie il 26% delle imprese artigiane, precedendo Pesaro Urbino con il 25%, Macerata al 22%, Fermo con il 15% ed Ascoli Piceno con il 12%.