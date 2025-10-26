Artisti Straordinari: arte vuol dire inclusione

E’ una compagnia di Artisti Straordinari, di nome e di fatto quella che fa capo all’associazione di famiglia di disabili ‘La Crisalide’. Una compagnia che ha nella regista Fabiola Cannella il deus ex machina, che vede salire sul palco circa 70 attori diversamente abili, familiari e volontari (alcuni d 9-11 anni, cresciuti all’interno del progetto teatrale), che anche con l’ultima produzione ‘The blues brothers, il nero sfina’ messa in scena al teatro dell’Aquila, ha regalato emozioni a non finire. Ma soprattutto, ha confermato il termine ‘straordinari’ è perfettamente calzante per questa realtà che è una perla più unica che rara per il territorio. "Lo spettacolo teatrale è anche l’occasione per riflettere sull’importanza dell’accessibilità e dell’inclusione nella vita – commenta la presidente de ‘La Crisalide’, Morena Pierangeli -, portando alla scoperta delle capacità e della creatività dei ragazzi disabili. E’ un modo per sfatare pregiudizi e stereotipi promuovendo un’immagine positiva dell’inclusione e della diversità. La compagnia teatrale Artisti Straordinari è un esempio concreto di come l’arte può essere un potente strumento per abbattere barriere e creare un senso di comunità. E’ un invito alla consapevolezza che tutti abbiano qualcosa di straordinario da condividere". Il musical (replicato due volte a Porto Sant’Elpidio, e poi a Porto San Giorgio, Monte Urano, Montegiorgio, Torre San Patrizio) è stato sold out anche a Fermo. "Ringrazio il sindaco Paolo Calcinaro (il Comune ha concesso l’uso dell’Aquila, ndr), lo sponsor Giano, Psedit, la polizia locale per la logistica. Ci è piaciuta la definizione dell’assessore Micol Lanzidei: ‘La Crisalide è molto più di un’associazione, è il luogo dell’anima’. E’ quello che ho sempre voluto per questa associazione, il sentirsi accolti, supportati, ascoltati".

m.c.