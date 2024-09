Artistico e Classico, partito il nuovo liceo

Una scuola nuova che nasce da due istituti storici. Il 5 settembre 2024 ha preso formalmente avvio l’anno scolastico per il nuovo Liceo Caro – Preziotti – Licini. Ben 140 Docenti guidati dal dirigente scolastico, Cristina Corradini, si sono riuniti per dare vita al primo Collegio docenti tenutosi presso l’Auditorium di Villa Nazareth di Fermo per inaugurare le attività della nuova istituzione scolastica. A presiedere l’ampio consesso, insieme alla dirigente erano presenti i collaboratori Emanuela Giuliani e Rossano Perotti, rispettivamente vicepresidi del Liceo Classico, Scienze Umane, Economico Sociale A. Caro e del Liceo Artistico Preziotti-Licini. La dirigente ha aperto i lavori presentando lo staff di supporto ai due collaboratori, composto da Alma Monelli, referente per la sede di via Perpenti, Sabrina Ciccalé referente per la sede del Liceo artistico di Porto San Giorgio, coadiuvata da Nunzio Giustozzi e Daniela Simoni. Nella nuova riorganizzazione la dirigente, nel dare il benvenuto a tutti i docenti, ha sottolineato l’importanza, nell’ambito della fusione delle scuole, dell’identità di ciascun percorso di studi, delle tradizioni e del valori che hanno contraddistinto finora le diverse realtà scolastiche, riconosciute come imprescindibili e fondanti anche per la crescita culturale di generazioni di studenti. Si è subito creato un clima di immediata sinergia tra tutte le componenti delle varie istituzioni scolastiche che da oggi, per la prima volta formalmente, hanno presieduto insieme ai lavori del Collegio unitario. "La nuova scuola che da oggi ha avviato formalmente i lavori è chiamata a raccogliere una sfida importante quanto decisiva per lo sviluppo delle migliori competenze umanistiche, scientifiche ed artistiche, necessarie allo sviluppo del territorio", ha concluso Cristina Corradini.