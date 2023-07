Ascensore dalla piazza al duomo C’è il progetto, ora è caccia ai fondi

Si procede sull’impianto di risalita meccanizzata per collegare via Mazzini con il Girfalco. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’ascensore ai fini della candidatura al bando della Regione per l’assegnazione di contributi ai Comuni marchigiani per la costruzione di impianti di risalita in ambito urbano a favore della mobilità sostenibile. "Qualora non andasse, ma crediamo che ci siano tutti i presupposti affinché non sia così – dice il sindaco Calcinaro –, abbiamo già un’altra idea di finanziamento per quest’opera che sarà strategica e che vogliamo mettere in cantiere prima della fine della consiliatura nei prossimi tre anni". Il progetto prevede la realizzazione di risalita verticale meccanizzata, costituita da due ascensori, a collegamento tra via Mazzini edil soprastante piazzale del Girfalco, previo superamento del dislivello. L’area direttamente coinvolta dalla realizzazione dell’impianto si trova nelle immediate vicinanze di piazza del Popolo: l’accesso al piano ‘zero’ dell’ascensore sarà ubicato lungo via Mazzini, a pochi metri dalla piazza, mentre quello che sarà realizzato sul Piazzale del Girfalco sarà posto poco distante dal Duomo.

"Si tratta di un progetto importante per cui ringrazio l’Ufficio Tecnico Comunale. L’impianto che è molto atteso e funzionale – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani – in qualche modo costituisce la naturale prosecuzione al piano razionale sulla mobilità sostenibile che in questi anni come Amministrazione Comunale abbiamo concretizzato con risalite dal Terminal per arrivare in centro, proprio per agevolare il raggiungimento del cuore della città e goderne le bellezze".

Sulla mobilità sostenibile, in particolare sul miglioramento all’accessibilità in centro l’Amministrazione in questi anni si è spesa molto con una progettazione che si è poi concretizzata con impianti di risalita meccanizzata: basti pensare al Terminal dove è possibile accedere ad ascensori che portano al secondo impianto di risalita meccanizzata, costituito da una coppia di scale mobili che conduce fino a via Sant’Anna, affiancate da una scala fissa pedonale, protette dalle intemperie per mezzo di una pensilina e di una copertura vetrata che assecondano il percorso di risalita. Da Via S. Anna un altro ascensore porta a piazzale Carducci. Qui sono in corso come noto i lavori di realizzazione dei nuovi ascensori che collegheranno piazzale Carducci con piazzale Azzolino.