Ascoli, ora c’è l’osso duro Como. Intanto Pulcinelli plaude: "Bravi"

L’Ascoli è già pronto per il terzo scontro complicato previsto dal proprio calendario. L’avvio del 2024 è stato tutt’altro che agevole per la banda di mister Castori che, dopo aver affrontato la capolista Parma (1-1) e il temuto Bari (2-2), ora sarà chiamato ad un altro appuntamento decisamente complicato. Sabato prossimo infatti i bianconeri dovranno scendere in campo in casa del Como (stadio Sinigaglia con avvio alle 14), seconda forza della serie B con gli attuali 39 punti. Nell’ultima giornata i lariani hanno impattato per 2-2 con la Reggiana dopo aver disintegrato, una settimana prima, lo Spezia con un sonoro 4-0.

Per il Picchio, al di là della forza di una sfidante in grado di ambire alla promozione diretta, sarà ancora una volta di vitale importanza continuare a macinare punti allungando l’attuale scia positiva che, seppur non ha prodotto vittorie, ha comunque visto i bianconeri allungare l’imbattibilità a tre turni. Intanto tecnico e squadra si tengono stretti il prezioso punto strappato al Bari in un match che non si era messo affatto bene. A commentare positivamente la reazione mostrata dalla squadra in campo è stato anche il patron Massimo Pulcinelli con il suo solito e puntuale post via social: "Gara in salita grazie al rigore inesistente inventato dal var e recuperata dai nostri ragazzi con convinzione, impegno e sacrificio. Si poteva vincere ma va bene così, bravi tutti". A far discutere è stato l’ottavo rigore decretato a sfavore dell’Ascoli dalla classe arbitrale. Un dato allarmante che però, allo stesso tempo, ha confermato il temperamento e le capacità del gruppo di rialzarsi nonostante le avversità. Ancora una volta il vero trascinatore del Picchio è stato Pedro Mendes, autore di un’altra incredibile doppietta. Il portoghese, grazie ai due gol rifilati ai biancorossi, è potuto salire a quota 9 centri personali della cadetteria. Una statistica che lo ha visto raggiungere il terzo gradino del podio nella classifica dei migliori marcatori della categoria, in coabitazione con Man (Parma) e Cutrone (Como). Qui al primo posto continua a guidare Casiraghi del Sudtirol (12), subito seguito da Coda (10). Proprio nel match che si consumerà a Como il centravanti dell’Ascoli darà vita ad un duello tra bomber con il centravanti comasco. Nessun riposo settimanale per i giocatori che ieri sono subito tornati in campo per riprendere la preparazione in vista del prossimo scontro in programma. Al Picchio Village gli elementi scesi in campo domenica hanno sostenuto un tipo di lavoro finalizzato a smaltire i postumi della gara. Stamattina alle 10.30 il gruppo proseguirà gli allenamenti. Contro il Como il tecnico Castori potrà recuperare lo squalificato Bellusci, ma dovrà fare a meno di Masini e Falasco. Entrambi saranno fermati un turno dopo aver incassato la quinta ammonizione stagionale.

Massimiliano Mariotti