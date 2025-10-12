Ascolto diretto degli abitanti, il sindaco in tour nei quartieri

"In questi ultimi quattro mesi dall’insediamento della mia amministrazione comunale ci siamo occupati delle procedure più urgenti, dal trasporto scolastico, agli asili nido, la ripresa delle manutenzioni, la gestione della stagione estiva degli eventi, fino ai festeggiamenti patronali. Abbiamo avviato i diversi contatti della filiera istituzionale per il finanziamento dei grandi progetti" afferma il sindaco Gionata Calcinari secondo il quale è già tempo di avere un primo feedback dalla cittadinanza, di avviare un confronto costruttivo e pianificatorio su idee, progetti e su una visione da condividere sul futuro della città, anche ai fini della redazione del primo bilancio di previsione dell’era Calcinari. E’ con questo intento che è stata promossa una campagna d’ascolto nei vari quartieri della città: si parte il 20 ottobre al capoluogo (auditorium ‘Giusti’) si prosegue il 22 ottobre a Casette d’Ete (sala parrocchiale); si prosegue poi il 27 ottobre nella sala pubblica della frazione Luce; il 29 ottobre a Cascinare (Bar dello Sport); il 3 novembre a Castellano (Bar Kiko) mentre il 5 novembre si farà tappa a Bivio Cascinare (casetta di legno) e infe, il 10 novembre l’ultimo appuntamento a Cretarola (sala pubblica). Tutti gli incontri avranno inizio alle 21,30.