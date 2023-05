Ascolto e supporto Istituito lo sportello

Istituito lo sportello “Porto San Giorgio Orienta” dall’amministrazione comunale in collaborazione con CVM, Comunità volontari per il modo, e con l’ambito territoriale sociale XIX. Lo sportello offre: “supporto legale per questioni socio assistenziali e di tutela legale alla famiglia”; “Ascolto e accoglienza di primo livello per questioni connesse con la sfera psicologica in ambito familiare, personale o di gruppo”; “Supporto nel disbrigo di pratiche amministrative online e ricerche telematiche”. Lo sportello è attivo nel cortile delle Magnolie del municipio: primo e terzo lunedì del mese ore 16-19; secondo e quarto sabato del mese ore 9,30 – 12,30. Recapiti: [email protected] 0734.680155. L’assessore ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti, precisa che lo sportello è attuato in via sperimentale.