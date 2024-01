Asfaltature sul lungomare Gramsci e piazza Dante da oggi. Nuovo parapetto nel sottopasso di via Solferino. L’Assessorato ai Lavori pubblici rende noto che oggi iniziano le opere di asfaltatura sul lungomare Gramsci nel tratto compreso tra via Boni e via Maddalena di Canossa. Nel giorni seguenti avverrà anche l’asfaltatura della via adiacente piazza Dante e di via Solferino a partire dall’incrocio con la Statale Adriatica. La via di collegamento a sud sarà oggetto anche di interventi di riqualificazione, con la sistemazione della balaustra a protezione del tratto pedonale. Durante l’esecuzione dei lavori le aree in questione saranno interessate da variazioni al transito ed alla sosta dei veicoli. "Nel giorni scorsi quest’ultimo intervento era stato ‘caldeggiato’ da parte di alcuni cittadini attraverso una lettera pubblica – spiega il sindaco Valerio Vesprini – . Lo stato in cui versa il passaggio era, in realtà, già stato valutato dai tecnici del Comune. Sia la parte mancante, delimitata da transenne provvisorie, che il resto del manufatto verranno finalmente ripristinati con parapetti in ferro che sono già stati ordinati: andranno a sostituire quelli arrugginiti di forma tubolare per la collocazione di pannelli pubblicitari. Siamo anche noi convinti che la cura dell’arredo urbano ed il decoro passino per grandi e piccoli interventi. Ho avuto modo di ringraziare per la segnalazione ricevuta, in questo caso eravamo già passati ai fatti".