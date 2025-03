Asili nido, a Montegranaro 80 posti. Baby parking gratis il sabato mattina

Stanno proseguendo i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale (finanziato con fondi del Pnrr per 1,8milioni di euro più 280mila di Fondi Opere Indifferibili), con la posa in opera delle palificazioni, il completamento degli impianti e "in settimana, la ditta ha assicurato che sarà effettuata la gettata. Inoltre, entro questo mese dovrebbe iniziare il montaggio della struttura in legno" è l’aggiornamento fornito del sindaco Endrio Ubaldi.

Mentre si costruisce la nuova sede (che potrà ospitare 80 bambini da 0 a 3 anni), però, ci sono altre novità sul fronte dei servizi offerti ai genitori oltre che delle risorse erogate dall’Inps per dare un sostegno alle famiglie i cui bambini frequentano il nido nel pagamento delle rette. In aggiunta alle misure attivate dall’Inps, lo scorso ottobre, l’amministrazione comunale ha predisposto uno specifico bando per il quale sono stati stanziati 33mila euro di risorse proprie, sempre con il medesimo intento di dare un sostegno, in termini di rimborso del pagamento delle rette, secondo importi conteggiati in base all’Isee (anche superiori a 40mila euro), fino a importi massimi di 1500 euro. un contributo di cui hanno beneficiato finora, 62 famiglie: "Sono stati erogati, a inizio dicembre, 11mila euro a 41 famiglie che frequentano il nido comunale – fa sapere Ubaldi – e 22mila euro a 21 famiglie che risiedono in città anche se utilizzano il servizio presso altri asili nido, pure fuori dal territorio comunale".

Altra novità sottolineata dal sindaco e annunciata già in fase di bando per il rinnovo dell’appalto per la gestione del nido comunale, riguarda una ulteriore opzione offerta ai genitori: "Dal 2 gennaio ha preso il via il nuovo appalto (per due anni prorogabile per un terzo) assegnato alla cooperativa ‘Il Faro’ con una offerta migliorativa che prevede, oltre all’acquisto di nuovi allestimenti e diverse iniziative ludiche ed educative per i più piccoli e per i genitori, anche una ulteriore proposta: l’avvio del baby parking".

In sostanza, dallo scorso primo marzo, per i soli bambini che, appunto, frequentano il nido comunale (ora provvisoriamente dislocato in un’ala del complesso scolastico di San Liborio), hanno la possibilità di usufruire gratuitamente del servizio anche il sabato mattina, dalle 8 alle 13. Non solo: "A breve, l’accesso sarà consentito anche ai fratellini più grandi, purché di età inferiore a 6 anni" conclude il sindaco Ubaldi.