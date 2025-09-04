Asili nido, nelle strutture pubbliche 75 posti

L’inizio di settembre coincide con la ripartenza dell’attività degli asili nido cittadini e per l’amministrazione è il tempo per fare il punto della situazione sia riguardo alla quantità dell’offerta per i piccoli utenti (0-3 anni) sia sulla realizzazione del nuovo asilo nido comunale. Dal punto di vista della disponibilità di posti nelle strutture pubbliche, questa, ad oggi, è di 75 posti, una capienza che riesce ad assorbire in larga parte la domanda nel territorio comunale. Sono 50 i posti alla ‘Carovana dei piccoli mocciosi’ e 25 a ‘L’isola che non c’è’, temporaneamente collocata al piano terra di Villa Murri. Una disponibilità destinata ad aumentare dal prossimo anno scolastico visto che, per settembre 2026, sarà pronto il nuovo nido di via Milano, oggetto di lavori di demolizione e ricostruzione tramite finanziamento Pnrr. Un’opera che, una volta conclusa, consentirà di incrementare ulteriormente la disponibilità di posti di 11 unità, dato che il nuovo centro infanzia potrà ospitare fino a 36 bambini.

"Porto Sant’Elpidio offre una buona disponibilità di posti nelle strutture pubbliche, a rette mediamente più basse rispetto al servizio offerto da centri infanzia privati" commenta l’assessore ai servizi sociali Marco Traini, comunicando anche che la scorsa settimana la giunta ha deliberato la partecipazione a un bando della Regione "per ottenere un contributo che consentirà l’esenzione totale del pagamento della retta degli asili nido per i nuclei familiari con Isee inferiore a 10mila euro. Ci auguriamo di rientrare nel finanziamento che offrirebbe un aiuto importante a famiglie in condizioni economiche svantaggiate".

Sul fronte dell’andamento dei lavori per il nuovo asilo, interviene il sindaco Massimiliano Ciarpella: "Ad oggi è stata completata la parte strutturale, sono in partenza i lavori impiantistici e le finiture. Abbiamo stanziato ulteriori risorse, pari a 200mila euro, per il completamento dell’opera e per renderla pienamente funzionale". Un intervento importante che si inserisce in un programma ampio di ammodernamento delle strutture scolastiche su cui sta puntando l’amministrazione: "Ricordo la somma di 1,4 milioni di euro recentemente stanziata dalla Struttura Commissariale post sisma per portare a termine la nuova scuola Collodi al quartiere Corva. Vogliamo investire fortemente nelle scuole e nei servizi alle famiglie perché la città sia sempre di più giovane e a misura di bambino".