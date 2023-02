Asili nido, niente più liste di attesa

I due asili nido comunali, i Trenini Rosso e Blu, sono pronti ad accogliere 35 bambini ciascuno, smaltendo quasi del tutto e in un sol colpo, lunghe liste d’attesa che rappresentavano, da anni, un problema più volte lamentato dai genitori costretti a mettersi in coda per poter ‘accasare’ i loro piccolini. Qualche posto in più era già stato recuperato nei mesi scorsi, toccando quota 28 iscritti per ognuno dei due plessi, ma dal prossimo anno, la capienza aumenta di altre 7 unità, per complessivi 70 posti che, stando ai dati attualmente in possesso degli uffici, dovrebbero essere sufficienti a dare risposte a tutte le richieste, lasciando fuori giusto un paio di bimbi che, peraltro, risiedono in altro Comune. "Solo attraverso piccole modifiche strutturali si è trovata la possibilità di dare ad ulteriori 14 bambini l’accesso alle strutture. Un provvedimento che poteva essere attuato anche in passato ma così non è stato per cui – commenta l’assessore ai servizi sociali, Roberto Greci (nella foto) – si tratta di un bel risultato per la nostra amministrazione oltre che una risposta alle istanze avanzate dalle famiglie che, negli anni passati, rimanevano fuori". C’è stata anche una procedura di accreditamento per l’aumento del numero dei bambini ammessi nei due nidi, alla quale ha corrisposto l’erogazione di un contributo di circa 23mila euro finalizzato proprio all’incremento dei posti per un servizio la cui retta, per inciso, non subisce alcun aumento. Per le iscrizioni, c’è tempo fino al 28 febbraio.

m. c.