Asilo nido Santoro, aperte le iscrizioni C’è tempo fino al 31 maggio

Il settore servizi sociali del Comune informa che fino al 31 maggio sono aperte le iscrizioni al nido d’infanzia comunale Mario Santoro (in via Mario, 51 – zona Sant’Andrea). Possono essere ammessi al i bambini che abbiano compiuto i tre mesi d’età e fino al terzo anno, che risultino residenti nel territorio comunale insieme ai genitori (o a chi ne fa le veci) al momento della presentazione della domanda d’iscrizione. Possono altresì essere ammessi i bambini i cui genitori non siano residenti nel Comune di Fermo che saranno ammessi solo nel caso di disponibilità residua di posti. Per maggiori informazioni consultare il sito internet del Comune.