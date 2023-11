Asilo nido, teatro e via Sottoripa

Il sindaco Luca Pezzani annuncia l’imminente avvio di tre opere pubbliche. Parliamo della realizzazione ex novo di una struttura che accoglierà l’asilo nido, il restyling del teatro dell’Iride e la riqualificazione dell’antico e affascinante percorso pedonale di via Sottoripa, la strada che costeggia l’Orto dell’asilo ed il palazzo comunale. Il nido sarà una struttura realizzata in legno di circa 200 metri quadrati che nascerà su un ampio spazio verde comunale situato a poca distanza dalla sede del polo scolastico e darà accoglienza a 25 bambini. "I lavori sono stati affidati a metà ottobre alla ditta ‘Dorica Legnami’ – spiega il sindaco – e verranno realizzati nell’arco di 1416 mesi. L’investimento è di circa un milione di euro proveniente da finanziamento Pnnr. L’obiettivo è rafforzare i servizi alle famiglie residenti che potranno vedere i propri bambini crescere nelle strutture scolastiche locali dai primi mesi di vita fino all’età adolescenziale e creare condizioni di benessere per le famiglie che sceglieranno Petritoli per vivere". Alla realizzazione del nido, seguono due opere possibili grazie ai fondi del progetto Borghi Maestri. "A gennaio – spiega Pezzani – partiranno i lavori di riqualificazione dell’ingresso e dell’atrio del teatro dell’Iride. Un’opera da circa 120 mila euro, mentre i tempi di chiusura e riapertura del teatro vanno da dicembre alla primavera 2024". Lavori in partenza anche in via ‘Sottoripa’ il cui progetto prevede la riqualificazione solo per uso pedonale, illuminato e arredi, per 60mila euro.

Paola Pieragostini