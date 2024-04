Asilo nido, via agli inserimenti

Il Comune di Porto San Giorgior rende noto che sono aperte per gli inserimenti 2023-2034 3 all’asilo nido Piccoli passi. Riguardano i bambini che al 1° settembre 2023 avranno compiuto il terzo mese di età e non avranno compiuto i tre anni, residenti nel territorio comunale. La retta sarà calcolata in funzione dell’Isee minorenni, con una tariffa minima e massima per la frequenza a tempo pieno e per quella antimeridiana: tempo pieno (63 e 342 euro), antimeridiana (46 e 285 euro). Le domande devono essere presentate su apposito modello disponibile presso l’ufficio servizi sociali e l’Urp o scaricabile dal sito istituzionale (www.comune.portosangiorgio.fm.it) da consegnare all’ufficio protocollo dell’Ente o inoltrare tramite Internet all’indirizzoprotocollo@pec-comune.portosangiorgio.fm.it. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali tel. 0734/680268 o via e-mail all’indirizzo miria.ciucci@comune-psg.org.