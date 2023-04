Asilo nido Via libera alle iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale ’Piccoli Passi’ , anno educativo 2023-2024, per inserimenti da effettuarsi nel periodo settembre – dicembre 2023. Le iscrizioni sono riservate ai bambini che al primo settembre 2023 avranno compiuto il terzo mese di età e non compiuto i tre anni, residenti nel territorio comunale di Porto San Giorgio. Possono presentare domanda anche le famiglie non residenti, ma saranno inserite in una graduatoria distinta e l’ammissione avverrà solamente dopo che siano state soddisfatte tutte le richieste dei residenti. La retta sarà calcolata in funzione dell’Isee, Indicatore della situazione economica equivalente minorenni, linearmente crescente all’aumentare del valore dell’Isee stesso con una tariffa minima e massima per la frequenza a tempo pieno e per quella antimeridiana. Le rette saranno comprese nell’intervallo tra le tariffe minime e massime. Le domande vanno presentate al protocollo del Comune entro il 26 maggio