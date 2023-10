Asite, rinnovo del premio di produzione: la soddisfazione della Cgil

È grande la soddisfazione di Michele Egidi, segretario FP Cgil di Fermo, all’indomani del rinnovo dell’accordo del premio di produzione per le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda Asite di Fermo: "Per la nostra organizzazione sindacale, è sempre un successo quando i datori di lavoro riconoscono l’importanza delle relazioni sindacali come strumento per il miglioramento del clima e, di conseguenza, dei risultati aziendali. In questo preciso caso, nella piena soddisfazione delle parti, si è arrivati anche a siglare un’intesa che riconosce ai dipendenti benefici economici e welfare in corrispondenza alle prestazioni e a determinati traguardi raggiungibili dall’azienda". Si tratta di importi consistenti, con una tassazione agevolata come previsto dalla normativa vigente, già nei mesi scorsi era stato siglato tra le parti un ulteriore accordo, capace di garantire sia la stabilità nell’erogazione dei servizi, sia la trasformazione a tempo indeterminato di una serie di contratti a termine: "L’intesa firmata questa volta – aggiunge Egidi – si caratterizza anche per la particolare attenzione rivolta alle tematiche della coesione sociale e della solidarietà. Viene individuato infatti un importo economico residuo da devolvere, di anno in anno, su indicazione di una commissione paritetica, formata da lavoratori e dirigenti dell’azienda, ad iniziative di solidarietà tra i dipendenti o a entità esterne impegnate nel sociale".