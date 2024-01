Asite, Solgas e farmacia dei servizi: "Società partecipate a gonfie vele"

Hanno un po’ il ruolo dei gioielli di famiglia le società partecipate di un comune, danno valore aggiunto e diventano gestori di servizi fondamentali per i cittadini. Fanno capo all’assessore Alessandro Ciarrocchi le società partecipate di Fermo, l’Asite, la Solgas e la farmacia comunale, tutte e tre hanno ottenuto l’apprezzamento unanime e "bipartisan" durante l’ultimo Consiglio Comunale per un 2023 molto positivo.

Come vanno le case in casa Asite? "La società dove si sono manifestati i più rilevanti passi in avanti nell’anno in corso è stata proprio Asite. Finalmente si è concluso il lungo procedimento propedeutico alla realizzazione dell’impianto di biodigestione anaerobica dei rifiuti. E’ stata conclusa la procedura di gara per l’affidamento dell’opera per cui ci sono 24 milioni di euro e gli uffici stanno lavorando su contratto e progetto esecutivo: auspichiamo che nei prossimi mesi inizino i lavori. Si tratta di un passaggio fondamentale per quanto riguarda sia la tutela ambientale sia il conto economico della società".

Su cosa ha investito ancora l’Asite? "Sempre in discarica è stato progettato un sormonto e un ampliamento per lotti (la famosa area Camacci) che garantirà capienza per diversi anni, e soprattutto è stato avviato l’iter per il fotovoltaico teso al risparmio energetico. Nel campo dei servizi ambientali è stato approvato un piano di investimenti che prevede sia l’ammodernamento dell’Ecocentro, sia la creazione di un nuovo piano di raccolta rifiuti che eliminerà gradualmente il porta a porta mediante creazione di piccoli Ecocentri di quartiere e nuovi sistemi di conferimento. Nuovi sistemi che a regime potranno condurci alla cosiddetta "tariffazione puntuale", premiando finalmente i cittadini virtuosi".

Fermo copre già il 65 per cento di raccolta differenziata ma si può sempre fare meglio, intanto l’Asite si è occupata anche del verde pubblico e della refezione scolastica, con oltre 200.000 pasti tradizionali comprese le diete speciali.

"Quest’anno sono state adeguate le tariffe prestando particolare attenzione alle fasce più deboli. Dal punto di vista del personale, va apprezzato il bassissimo indice infortunistico, sono già partiti nuovi concorsi per assunzioni anche alla luce dei prossimi pensionamenti".

In casa Solgas?

"La Solgas ha consolidato la conduzione industriale in capo al socio privato che detiene le competenze tecniche necessarie per operare sul mercato con efficienza e competenza".

Nessun passo avanti verso la fusione con la San Giorgio Energie, si procede come sempre, con gli sportelli Solgas.

"Sarà a breve inaugurato un nuovo sportello a Campiglione dove opererà un commerciale che darà ulteriore linfa alla crescita della società. L’obiettivo della società è quello di proporsi come società energetica di riferimento da sempre vicina ed a sostegno delle famiglie fermane".

L’altro fiore all’occhiello è la farmacia comunale che è diventata farmacia dei servizi.

"Il progetto porterà fatturato, visibilità ed impatto sociale e continuerà anche nel 2024. Proseguiranno ovviamente le varie attività avviate negli anni precedenti (laboratorio galenico, Cup di prenotazione, Holter cardiaco e pressorio e Teledermatologia), come pure proseguirà il servizio vaccinazioni aggiungendo anche il nuovo servizio di profilassi dall’Herpes Zoster".