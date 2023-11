Asparago elpidiense sempre più De.Co

L’avvenuta approvazione da parte dell’Assemblea regionale della legge sulla De.Co (Denominazione Comunale) presentata dal consigliere Giacomo Rossi (Civici Marche) e sostenuta, tra gli altri, dalla consigliera regionale Jessica Marcozzi (Fi), è stata accolta con legittima e palese soddisfazione in città dove, da qualche anno, le amministrazioni hanno inseguito (e ottenuto) il riconoscimento della De.Co per l’asparago elpidiense. "L’approvazione della legge sulla valorizzazione delle De.Co e l’Istituzione del registro regionale dei Comuni con Prodotti De.Co. è un ulteriore passo avanti nella promozione, diffusione e conoscenza del Made in Marche e della narrazione del territorio a partire dai prodotti enogastronomici di qualità e della tradizione" commenta il sindaco Alessio Pignotti. Uno di questi prodotti è, appunto, l’asparago elpidiense intorno al quale, negli ultimi anni, sono state promosse iniziative divulgative e di approfondimento, oltre che di sensibilizzazione per incrementarne la produzione tant’è vero che sono diverse le aziende agricole che ruotano intorno a questo tipo di coltivazione e l’anno prossimo ci sarà la prima, importante raccolta. "La nostra eccellenza, l’asparago elpidiense, potrà fregiarsi di un riconoscimento unico in ambito regionale e in grado di dare visibilità e prestigio a un prodotto che ormai caratterizza il nostro territorio" aggiunge Pignotti. Tant’è vero che, in vista del raccolto, i produttori elpidiensi insieme all’amministrazione e al professor Noris Rocchi (Associazione ‘Chi mangia la foglia’, principale promotore e convinto sostenitore del progetto delle De.Co.) stanno pensando a iniziative da organizzare sul territorio, oltre ad una distribuzione commerciale con un packaging che identifichi in maniera chiara la provenienza del prodotto. D’altra parte, come disciplinato nella legge delle De.Co., rientrano nella promozione anche feste, fiere, sagre legate alla storia, alla tradizione del prodotto tipico del singolo Comune. Molto si punterà anche nella istituzione del Registro Regionale delle De.Co. "che sarà un prezioso veicolo informativo di prodotti e disciplinari associati che saranno identificati da un logo che ne garantisce visibilità e riconoscibilità". L’assessore Claudia Bracalente insieme ad imprenditori agricoli dell’asparago sta portando avanti progettualità legate all’asparago "ma, nel breve termine, non si escludono nuove iniziative su altri fronti".