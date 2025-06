Aspettando il Palio ecco ‘San Martino Summer Vibes’: "Una festa per tutti"

Grande successo per ‘San Martino Summer Vibes’, l’evento con il quale, domenica scorsa presso il Ricreatorio San Carlo, la contrada San Martino ha inaugurato la stagione estiva e con essa l’avvicinarsi del Palio dell’Assunta. "Tutto è cominciato una delle tante sere passate in contrada: i discorsi sono sempre gli stessi, quando arriva agosto, quanti giorni mancano perché per noi il Palio è sempre troppo lontano- hanno fatto sapere i giovani contradaioli bianconeri, ideatori della festa- abbiamo deciso di dare il via alle danze con una festa per tutti e tutte: per chi come noi ama l’estate, la nostra città, il nostro Palio. Abbiamo scelto il posto giusto ovvero il San Carlo: la nostra casa, dove ci alleniamo, ci ritroviamo, siamo cresciuti e continuano a crescere. Mancava solo un nome che parlasse della voglia di stare insieme, di energia, di vita condivisa, di trepidazione e attesa: ‘San Martino Summer Vibes".

Il divertimento, per tutte le età, è iniziato dal pomeriggio, con gonfiabili, truccabimbi, zucchero filato, gelato e focacce per i più piccoli; poi la musica dal vivo con ‘Blue27’, i ‘Monarca Skin Sound’, fuochi d’artificio e ancora musica con Andrew Dj & Mr Racci Voice, fino a notte fonda. Alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro che ha sottolineato l’importanza di tali manifestazioni come momento di aggregazione per una contrada ma anche per la comunità intera, il Priore Alessandro Montagnoli ha preso la parola: "Un ringraziamento alla Curia nella persona di don Michele Rogante per averci messo a disposizione uno spazio caro ai fermani di ogni generazione e parte integrante del territorio di contrada; all’amministrazione comunale; a tutti i contradaioli e in particolare a; Simona Sebastian e Francesco Mennucci e al gruppo eventi- marketing, Andrea Marcaccio e gruppo logistica, Renato Montagnoli e le infaticabili cuoche della cucina; al vicepriore Lorenzo Trentuno".

Gaia Capponi