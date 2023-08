'Aspettando la Notte+Rosa' a Porto S. Elpidio: Discoteca 89 in Piazza F.lli Cervi

Ancora un buon motivo per trascorrere la serata a Porto Sant’Elpidio, continuano infatti gli eventi della settimana più rosa dell’estate. L’appuntamento è al quartiere Faleriense dove andrà in scena ’Aspettando la Notte+rosa’, iniziativa speciale interamente organizzata dall’associazione di quartiere guidata da Giuseppe Polimeno, con il supporto dei commercianti della faleriense. Ad esibirsi sarà il gruppo Discoteca 89, che a suon di musica anni ’80 e ’90 farà ballare e divertire il pubblico in piazza F.lli Cervi. Ballerine, mascotte, vocalist e tanti effetti speciali per intrattenere i presenti creando una discoteca a cielo aperto . Ad accompagnare la serata ci sarà anche lo street food a cura del Garden Pub di Roberta Sansolini, con un menù speciale dedicato all’evento. Intanto tutte le vie principali del quartiere si sono colorate di rosa con addobbi, fiocchi, palloncini e luci creando un’atmosfera festosa che si ritrova anche nelle vetrine delle attività commerciali in sintonia con l’iniziativa proposta dall’assessorato al turismo de ’La Vetrina + Rosa’. Sulle note dei tormentoni più conosciuti della disco music ’80 e ’90, la serata si snoderà in piazza F.lli Cervi come perfetta anteprima della notte + rosa in cui, di nuovo, la faleriense sarà protagonista ospitando domani sul lungomare il tributo ai Gun’s n Roses e quello a Jovanotti, inoltre lo spettacolo di cabaret di Elisabetta Sabbatini. Il lungomare e la via marina saranno vivacizzate anche da mercatini.

Nadir Tomassetti