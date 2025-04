Assaltano la gioielleria con le mazze

Sa di beffardo la concomitanza dei lavori di riqualificazione, ormai ultimati, dell’intera via Principe Umberto (attigua a Piazza Garibaldi), con i quali si è voluta ridare nuova luce oltre che un nuovo look a una strada strategica e centrale del Borgo Marinaro nord, con il tentato furto ai danni di una gioielleria che si affaccia proprio su quella via, peraltro a poche decine di metri dalla piazza. "Il fatto è che qui, di notte, una volta spente le vetrine, di gentaglia in giro ce n’è tanta" lo sfogo di un commerciante a commento di quanto accaduto la notte scorsa.

Ad entrare in azione, intorno alle 2, stando alle immagini della videosorveglianza sono stati addirittura in sei, tutti col volto coperto, che sono arrivati a bordo di una Giulietta di color amaranto, risultata rubata. Inizialmente, la loro intenzione era quella di lanciarsi contro la vetrina della gioielleria e sfondarla, ma la presenza di una panchina proprio lì davanti (pare abbiano anche provato a spostarla, inutilmente), li ha dissuasi. Così hanno fatto retromarcia per arrivare il più possibile davanti al negozio e, aperto il cofano, hanno preso delle mazze con cui hanno cominciato a martellare la vetrina col chiaro intento di sfondarla. Senonché l’operazione stava richiedendo troppo tempo e alla fine, vedendo che non riuscivano ad aprirsi un varco per entrare, sono stati costretti a rinunciare e a scappare facendo perdere le loro tracce.

Ieri mattina, in molti si sono fermati davanti a quella vetrina semidistrutta, non senza incredulità per la sfrontatezza dei malviventi, ma anche con una buona dose di rabbia ed esasperazione "perché qui, ormai lo sanno tutti, di movimenti strani ce ne sono fin troppi, soprattutto durante la notte e servono una vigilanza ancora maggiore. Questi episodi vanno rimarcati ed evidenziati" erano i commenti.

E alcuni parlano della presenza di un paio di bande che scorrazzano in alcune vie del Borgo Marinaro, "una dedita allo spaccio, l’altra a delinquere. E per commercianti e residenti si tratta di stare sempre in tensione". Si parlava di una vigilanza privata per i cui costi il Comune era disposto a dare un contributo: "Sì, qualcuno è passato a chiederci la disponibilità anche a dividere la spese ma poi non se ne è saputo più nulla. E intanto, accadono fatti simili che, oltre a mettere a repentaglio la nostra sicurezza e delle nostre attività, finiscono per vanificare il lavoro di restyling fatto dal Comune".

Marisa Colibazzi