Assalto alla Renzi Group Rapinatore condannato

Armati e con il volto scoperto avevano fatto irruzione nella sede della ditta di autotrasporti Renzi Group di Casette d’Ete, avevano preso in ostaggio sei dipendenti, si erano fatti consegnare il denaro ed erano fuggiti. Per questo motivo, uno dei sette componenti della banda, un 50enne napoletano, è comparso davanti a giudice del tribunale di Fermo. L’uomo, al termine del processo con rito abbreviato, è stato condannato a cinque anni e due mesi di reclusione per rapina aggravata, porto abusivo di armi e lesioni personali. E’ ancora in corso invece il procedimento con rito ordinario per altri cinque rapinatori. Il settimo non è mai stato identificato. Il colpo era stato messo a segno il 5 maggio del 2019, ma i malviventi avevano dovuto fare i conti con un’apposita task force interprovinciale dei carabinieri di Fermo e Macerata, composta da oltre 30 militari e creata per far fronte all’allarmante fenomeno dei furti e delle rapine. Una task force che aveva subito fatto centro, visto che, con un’operazione lampo, era riuscita a catturare cinque dei sette componenti della banda, tutti pregiudicati campani di età compresa tra i 47 e i 63 anni. A distanza di cinque mesi i militari del Reparto operativo – Nucleo investigativo del Comando provinciale di Fermo avevano poi aggiunto un altro importante tassello alle indagini. I carabinieri, al termine di complesse attività, fatte anche di riscontri sul territorio, estrapolazioni di immagini di videosorveglianza installati lungo il tragitto percorso dai rapinatori, di videocamere di esercizi commerciali, di servizi di osservazione e pedinamento, di comparazioni di immagini, avevano chiesto e ottenuto dal gip del tribunale di Fermo l’emissione di una misura cautelare in carcere nei confronti del 50enne di origine napoletana processato e condannato con rito abbreviato.

L’uomo è ritenuto responsabile, in concorso con gli altri cinque pregiudicati già finiti in manette, della rapina aggravata alla Renzi Group, di porto abusivo di armi e di lesioni personali cagionate al volto di un dipendente della società, colpito ripetutamente all’interno della sede della logistica durante l’irruzione della banda. Il 50enne aveva partecipato personalmente all’incursione, si era impossessato del denaro degli impiegati presenti, poi dell’autovettura con cui, assieme ai complici, si era allontanato dalla struttura, riuscendo successivamente a guadagnare la fuga a bordo di una vettura "pulita", con la quale aveva eluso i controlli disposti sul territorio subito dopo il colpo.

I carabinieri di Fermo, coadiuvati dai colleghi campani, erano riusciti a individuare l’uomo in una nuova dimora a Ponticelli di Napoli e a trarlo in arresto per i fatti a lui contestati, con l’aggravante della recidiva. Dopo le formalità di rito, il 50enne, che non aveva opposto resistenza alla cattura, era stato associato nel carcere di Poggioreale a Napoli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fabio Castori