Assegnate al Comune seicento carte solidali

Anche la città di Fermo è fra gli enti che beneficeranno degli effetti della carta solidale, una carta prepagata, nominativa e personale del valore di 382,50 euro che verrà erogata alle famiglie in difficoltà per l’acquisto di beni di prima necessità. Un supporto che deriva da un fondo finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste a beneficio di cittadini che hanno un Isee inferiore a 15 mila euro, rientranti in un elenco di nuclei familiari individuati direttamente dall’Inps. Al Comune di Fermo sono state assegnate circa 600 carte per un ammontare complessivo di 218 mila euro, ma nell’individuazione dei soggetti beneficiari non vi è nessuna discrezionalità dell’ente comunale poiché i destinatari sono stati appunto individuati dall’Inps. La priorità attribuita dall’Inps viene data, nel seguente ordine, a chi ha l’Isee più basso ed appartiene a nuclei familiari composti da almeno 3 componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009 e uno nato entro il 31 dicembre 2005. Non possono avere il bonus spesa coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza, l’assegno di inclusione, la Naspi, la mobilità, la cassa integrazione, le carte dovranno essere ritirate dai beneficiari agli uffici postali e potranno essere utilizzate per acquistare solo i beni di prima necessità, beni alimentari. Per evitare la decadenza del beneficio è necessario effettuare un primo pagamento entro il 15 settembre 2023.