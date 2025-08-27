Assegnate due borse di studio: nel ricordo del medico Rosy Medri

È stata molto amata Rosy Medri, un medico vero, di quelli che amano prendersi cura degli altri. Aveva a cuore soprattutto i giovani la dottoressa Medri, scomparsa nel 2018 prematuramente e mai veramente persa nel cuore di chi l’ha amata. Nel suo nome è nato il progetto ‘Lo studio di Rosy’ il cui primo passo è stata l’assegnazione della Borsa di studio ’Dottoressa Rosy Medri’.

Nonostante il periodo estivo ed i tempi brevi, la commissione dell’associazione Grande Anima ha individuato due candidati in possesso dei requisiti richiesti e che sono poi risultati essere due professionisti affidabili e profondamente motivati allo studio della Medicina Narrativa. I vincitori sono il dottor Domenico Maddaloni, e la pedagogista Sonia Ribuoli.

Maddaloni è pediatra, già direttore dell’unità operativa complessa Pediatria azienda sanitaria unica regionale Marche, oggi in pensione. Risiede a Fabriano ed ha esperienze di protezione civile e medicina d’urgenza rivolte in particolar modo all’ambito del diritto internazionale umanitario, della bioetica dell’area materno infantile e della salute globale e migrazioni; ha avuto esperienze di missione umanitaria in Africa e durante le emergenze in Italia, per questo ha ricevuto numerosi riconoscimenti istituzionali.

Sonia Ribuoli lavora al Centro diurno Alzheimer e demenze ed è consulente di scrittura autobiografica presso la Casa Circondariale a Pesaro dove risiede. Ha una formazione specifica in narrazione di sé ed autobiografia della Libera Università di Anghiari, che pratica anche in percorsi di educazione per adulti ed in centri anziani.

Entrambi avranno la possibilità di frequentare il Master sull’Etica della cura e la medicina narrativa dell’università Cattolica di Milano che dura un anno e prevede lezioni frontali e tirocini. "Con molto affetto stima e fiducia saremo accanto ai nostri borsisti" spiega Laura Stopponi