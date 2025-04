Assegnati 5 degli 11 appartamenti dell’ex ospedale

Inizia a prendere forma il piano di ripopolamento nel centro storico di Falerone, negli ultimi mesi sono stati assegnati 5 degli 11 appartamenti realizzati all’interno dell’ex ospedale del paese. E’ stato il sindaco Armando Altini ad annunciarlo con una certa soddisfazione visto che questo progetto presenta diverse ripercussioni tutte di segno positivo per la comunità. Questo progetto era nato dopo il sisma del 2016 che aveva danneggiato e reso inagibili molte abitazioni del centro storico di Falerone, l’Amministrazione aveva pesato appunto al recupero dell’ex ospedale di proprietà dell’Ast di Fermo, acquisito dal Comune, per realizzare al suo interno unita abitative da destinare alle famiglie sfollate che nel frattempo avevano trovato una sistemazione temporanea. L’operazione ha richiesto tempo non sono per il completamento dei lavori, ma anche per la rimodulazione dei costi in base al nuovo prezzario delle materie prime, tanto che il recupero della struttura a richiesto complessivamente 1.250.000 euro. I lavori sono stati ultimati da pochi mesi e all’interno dell’ex ospedale sono stati ricavati 11 mini appartamenti con una superficie che varia dai 70 ai 90 metri quadrati. "Come avevamo inizialmente stabilito nel regolamento per le assegnazioni di questi appartamenti – spiega Armando Altini – abbiamo dato precedenza ai percettori del Cas (Contributo di autonoma sistemazione), assegnando 5 appartamenti. Altre famiglie o singoli individui iscritti nella graduatoria del Cas, che hanno trovato una sistemazione più comoda hanno declinato l’offerta. Quindi abbiamo già compiuto due operazioni, da un lato abbiamo ridato una casa a 5 famiglie e chiuso l’erogazione del Cas, con il conseguente risparmio per le casse del Governo. Senza contare che 5 famiglie sono tornate a vivere nel centro storico". Ora partirà la fase due del progetto, ovvero l’assegnazione degli appartamenti restanti con modalità di edilizia sociale. "Sempre come previsto dal regolamento – conclude Altini – una volta esaurita la graduatoria dei Cas, provvederemo entro l’estate a stilare la nuova graduatoria per l’assegnazione dei 6 appartamenti restanti. Verranno assegnati a famiglie in difficoltà, anziani e giovani coppie. Operazione questa che servirà a ripopolare il centro".

Alessio Carassai