Assegnati 6mila euro al centro don Bosco

La giunta municipale ha deliberato l’erogazione di un contributo di 6.000 euro a favore dell’associazione "Centro Ricreativo don Bosco" per l’effettuazione del servizio di doposcuola convenzionato con il comune e rivolto ad alunni delle elementari e studenti della scuola media inferiore. Una convenzione con le stesse finalità è stata sottoscritta dal Comune anche con l’associazione "Ricreatorio San Giorgio".

La scelta di convenzionarsi con le due associazioni in questione è stata fatta perché sono realtà attive nel territorio da molti anni nella promozione dell’integrazione e del benessere delle famiglie, agiscono senza scopo di lucro e rappresentano uno spazio di aggregazione e socializzazione all’interno del quale è possibile svolgere anche molteplici attività di tipo laboratoriale creativo e sportivo facilitando la costruzione di un circuito di scambio tra i ragazzi che le frequentano.

Da molti anni il Comune di Porto San Giorgio ha instaurato un rapporto di collaborazione con entrambe le Associazioni per il sostegno allo studio. Prende atto della loro disponibilità a collaborare nell’ambito della rete dei servizi per minori e famiglie con il coordinamento del Centro Polifunzionale Giovanile, all’attivazione di un servizio di sostegno allo studio (doposcuola) per minori frequentanti le scuole primarie e le scuole medie.