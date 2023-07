Assegnati gli alloggi popolari

A distanza di poco più di un anno dall’ultima verifica della graduatoria degli aventi diritto a alloggi di edilizia popolare (erano risultate regolari 59 richieste) di recente gli uffici hanno proceduto all’assegnazione degli appartamenti a tutt’oggi disponibili. In totale, sono 10 gli alloggi ancora da destinare, 9 dei quali sono di proprietà del Comune. Uno solo appartiene all’Erap, adeguato a un nucleo familiare composto da 4 persone, per il quale, di recente, è stato comunicato all’ente locale che può essere assegnato agli aventi diritto secondo la graduatoria stilata a suo tempo. In realtà, a fronte di una richiesta di case popolari piuttosto corposa considerato che sono ancora 41 i nuclei familiari presenti in graduatoria in attesa di una casa, la disponibilità maggiore continua ad essere quella di alloggi idonei per una persona, sette dei quali sono dislocati nel condominio di via dell’Ospedale.