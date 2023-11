Assegnati i lavori per coprire il campetto

Per la realizzazione della nuova sede dell’Istituto di istruzione secondaria superiore ‘Urbani’ per oltre 25milioni di euro occorrerà arrendere i tempi fissati nell’ambito del Pnrr, ma intanto la Provincia ha provveduto anche ad assegnare i lavori per la copertura del campo da gioco adiacente l’Urbani e funzionale alle attività degli studenti del polo, prevedendo un impegno di spesa di 150mila euro, (ottenuti anche questi da un finanziamento del Pnrr). E’ piuttosto recente l’avvenuto affidamento dei lavori ad una ditta di Milano che ha proposto di effettuare i lavori per 137mila euro. Della copertura del campetto si parla da parecchi anni, ormai, e ogni volta, sembrava che il progetto potesse essere realizzato in tempi brevi, ma così non è stato. Adesso, pare che ci siano tutte le carte in regola per far sì che i lavori possano essere seguiti, adeguando un impianto sportivo che sarà utile, anche in caso di maltempo, ai ragazzi che frequentano l’unico liceo sportivo della Provincia di Fermo e che, potranno continuare a farlo anche quando l’edificio che oggi ospita la palestra scolastica dovrà essere demolito per far posto alla costruzione di un nuovo edificio scolastico, con annessi spazi destinati alle attività sportive.