Assegni alle famiglie dei nuovi nati

Un successo che si rinnova di anno in anno quello della Festa della Befana nella città di Amandola. La partecipazione di bambini e famiglie della cittadina montana e dei centri limitrofi, non è stata scalfita dalle condizioni meteo che comunque non sono state favorevoli, ma con il passare delle ore e il progressivo miglioramento delle condizioni, piazza Risorgimento ha iniziato lentamente a riempirsi fino a gremire tutti gli spazi godendosi anche le luminarie che sono state allestite dall’Amministrazione per le festività. L’evento è iniziato con l’intrattenimento musicale assicurato da Simone Vitali e Mauro Giannini che, hanno accompagnato in allegria le instancabili e simpaticissime befane Loredana, Luisa e Claudia che si sono prodigate nell’intrattenere i bambini con svariati giochi. Nel primo pomeriggio all’interno della sala consiliare del Municipio il sindaco Adolfo Marinangeli, ha consegnato alle famiglie dei 24 nuovi nati nell’anno 2023 nel territorio di Amandola, un assegno di benvenuto del valore di 200 euro ciascuno come segno di benvenuto nella comunità. Iniziativa molto apprezzata di sostento alle famiglie, che si rinnova da qualche anno anche per invertire l’invecchiamento della popolazione di Amandola.

Successivamente si è tenuta la premiazione dei presepi ed alla estrazione della lotteria legata agli scontrini emessi dagli esercizi commerciali di Amandola nel periodo delle festività natalizie. Il primo premio del valore di 500 euro in buoni spesa è andato ad un cittadino di Montefortino.

Il momento clou del pomeriggio è arrivato con l’esibizione di Aurora Esposito ed Edoardo Barchiesi, concorrenti del 66esimo ‘Zecchino d’Oro’, che hanno coinvolto allegramente la piazza con diversi brani tratti del repertorio dello ‘Zecchino’; fra cui ‘Ci vorrebbe un ventaglio’, ‘Zitto e mosca’ e molti altri. Due sono state le sorprese inaspettate la presenza di Gianluca Buresta autore della musica della canzone ‘Ci vorrebbe un ventaglio’ e la recitazione della poesia dal titolo ‘La scarpa scarlatta’ da parte della giovanissima poetessa Giulia Maria Esposito. La sezione Cai di Amandola, ha assicurato la spettacolare discesa della befana dal palazzo comunale attraversando buona parte della piazza cui è seguita la distribuzione dei doni a tutti i bambini presenti. La giornata molto articolate e divertente per tutti i partecipanti, si è conclusa con lo scoppiettante e coloratissimo spettacolo pirotecnico hanno concluso la festa.

Alessio Carassai