Assemblea dei soci della Società Operaia

La Società Opera di mutuo soccorso ’G. Garibaldi’ di Porto San Giorgio sabato 29 aprile, effettua l’assemblea generale ordinaria dei soci e lunedì prossimo festeggerà il primo maggio. L’assemblea è convocata alle 15,30 in prima convocazione e alle 16,30 in seconda e definitiva convocazione. Si terrà nella sala Max Salvadori del Palazzo Sociale in via Gentili n. 18. L’ordine del giorno prevede: discussione e deliberazione sulla relazione consuntivo del Consiglio direttivo; discussione e deliberazione conto consuntivo 2022; Approvazione programma annuale dell’attività sociali 2023; discussione e deliberazione regolamento interno per riscossione quote annuali; varie ed eventuali.

Seguirà la consegna ai vincitori del premio ’Bravo 2022 Francesco Danese’. Nel pomeriggio di Lunedì prossimo la società operaia festeggerà il primo maggio ragionando sul tema ’Il lavoro minorile una piaga che non risparmia l’Italia’. Il programma prevede la riunione dei soci alle 17, una rassegna di cori del lavoro e di lotta, alle 17,45 consegna del premio solidarietà ’Don Davide Beccerica’ alla fattoria sociale Monte Pacini. Seguirà una merendata con vino dei colli fermani.