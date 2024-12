Assemblea delle Associazioni Sanitarie di Fermo: Priorità e Innovazioni per il Futuro

L’Assemblea delle Associazioni d’interesse sanitario dell’Ast Fermo si presenta, dopo aver partecipato attivamente all’Atto aziendale dell’Ast Fermo con un documento che individua alcune priorità d’ intervento. Sono stati proposti una serie di argomenti da integrare al Piano formativo aziendale per il quale le associazioni offrono specialisti e risorse umane ed economiche. L’assemblea, che nomina i rappresentanti del volontariato nel Comitato di Partecipazione, è composta da venti associazioni molto attive, tutte regolarmente iscritte al Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e al Registro Regionale specifico. Si tratta di realtà presenti in modo capillare sul territorio, che hanno raccolto segnalazioni e bisogni anche relativamente al futuro del nuovo presidio ospedaliero, al destino del Murri, simbolo e memoria storica della sanità fermana, e alle innovazioni del fascicolo sanitario elettronico e dei Pua. Il prezioso ruolo dell’Assembla d’interesse sanitario è stato anche ribadito nell’incontro che si è tenuto ieri, con tutti i rappresentanti degli enti del Terzo settore che lo compongono così come Sabrina Petrelli responsabile Urp Ast Fermo anche in rappresentanza del direttore generale Roberto Grinta, Maria Antonietta Di Felice assessore urbanistica e volontaria Avulss anche in rappresentanza sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e Alessandro Ranieri coordinatore Ats 19 Fermo. "Ogni associazione ha competenze, abilità, buone pratiche ed idee innovative, spiega per tutti Laura Stopponi, di fronte al depauperamento del Servizio sanitario nazionale, è dotata di pazienza, capacità di ascolto e di analisi delle responsabilità, che sono molte e diffuse: la qualità dei servizi è carente e i bisogni dei cittadini sono largamente trascurati, ma non è con lo scontro e le accuse generiche che i problemi possono trovare rimedio". Insieme al mondo del volontariato, si è detto nell’incontro, il servizio pubblico deve provare a fare scelte coraggiose, anche se impopolari, a favore di un nuovo welfare che risponda al modello biopsicosociale, provando ad aprire un dibattito etico e culturale sulla qualità della vita e sulla salute che vogliamo e che possiamo sostenere, capace di proteggere l’individuo, la sua psiche, l’anima e le relazioni umane.