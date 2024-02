Assemblea pubblica sulla Palestina

Un incontro per provare a capire quello che sta succedendo in Palestina. Sabato alle 17.30, presso la Sala Convegni della Croce Verde, il Comitato 5 luglio promuove una assemblea pubblica sulla drammatica situazione del popolo palestinese a Gaza a cui parteciperanno due relatori prestigiosi: Yousef Salman, figura storica della Mezzaluna Rossa e presidente della Comunità palestinese di Roma e del Lazio e Moni Ovadia, attore e regista teatrale, attivista dei diritti sociali, già ospite di eventi passati organizzati dal Comitato, che interverrà in videocollegamento. "Da ormai 4 mesi e mezzo stiamo assistendo ad una gigantesca catastrofe umanitaria in corso a Gaza, spiegano gli organizzatori, con oltre 30.000 morti in gran parte civili, di cui quasi la metà bambini. Il governo israeliano continua impunemente a calpestare il diritto umanitario internazionale nel corso dell’incontro pubblico di sabato, oltre ad un approfondimento storico e politico del conflitto israelo-palestinese, verrà presentata e lanciata la Campagna di raccolta fondi ‘S.O.S GAZA’, per l’acquisto di prodotti, strumenti, medicinali e materiali necessari nell’attuale stato di emergenza. L’incontro verrà introdotto e moderato da Alessandro Volponi, Presidente del Centro Studi Nazionale Losurdo e membro del Comitato 5 Luglio.