Assemblea sul Biometano: "Diciamo no all’impianto"

No al biometano. È la richiesta che è arrivata a gran voce nel corso dell’assemblea pubblica che ha riempito il centro sociale di San Marco alle Paludi, tanta gente così non si vede nemmeno alle messe dei giorni di festa, ha sottolineato don Vinicio Albanesi che pure ha ritenuto di dover intervenire a difesa della valle di cui è parroco. Su tutti, il problema dei problemi: è mancata la comunicazione ai residenti, non c’è stata condivisione con i cittadini, non c’è stata una conferenza dei servizi con i sindaci dei territori coinvolti, Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano, oltre che Fermo che ha materialmente gestito la pratica: "Mi fido degli uffici e dei tecnici, mi assumo io la responsabilità di quanto accaduto", ha sottolineato il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, più volte interrotto dal pubblico.

Il primo cittadino ha assicurato di vagliare tutta la situazione, di avere la volontà forte di fugare ogni dubbio e tutte le preoccupazioni legate al progetto. Il comitato ha ribadito le preoccupazioni per gli eventuali odori: "Andremo avanti fino anche a rivolgerci alla Procura per bloccare l’idea di un impianto di oltre 30mila metri quadrati, con tre biodigestori, con l’arrivo di mezzi per portare la materia prima" ha sottolineato la dottoressa Cristina Quadrini che ha parlato dei pericoli di una esposizione prolungata ai composti chimici, con danni legati anche alle polveri sottili che aumenteranno con il traffico dei tir per il trasporto materiali.

I cittadini del comitato chiedono un atto dovuto di responsabilità, maggiore coraggio e risposte chiare e definitive. Di questo avviso è stato anche Don Vinicio che, dopo aver chiarito che "questa valle non si tocca", con Zoè Monterubbiano ha invitato la politica locale e regionale a lavorare da subito per una visione comune finalizzata ad uno sviluppo più sensato, coerente e sostenibile per questo territorio, in un’ottica di valorizzazione turistica ed agricola di eccellenza, in accordo con gli investimenti pubblici in corso sull’asse fluviale del Tenna e sulla vicina costa. Si sono uniti a questo appello al buon senso e alla coerenza con le caratteristiche di quella parte di territorio gli interventi dei sindaci dei comuni limitrofi Massimiliano Ciarpella e Alessio Pignotti, dei consiglieri comunali Sandro Vallasciani e Renzo Interlenghi, del presidente dell’associazione B&b del Fermano Davis Alesi, che ha ribadito gli ingenti investimenti di tanti privati e di player nazionali su questa parte del Fermano.

Atteso e apprezzato l’intervento di Legambiente Fermo con il presidente Federico Spagnoli che ha sottolineato come laddove la politica non è in grado di definire una programmazione, si creano delle zone d’ombra in cui tutto è permesso. Ieri l’annunciato incontro della proprietà in comune a Fermo, con il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali, molti della maggioranza, Vallasciani e Interlenghi per la minoranza, presente anche Marinangeli, mancavano gli altri territori. L’azienda si è detta disponibile ad incontrare il comitato, il sindaco ha ribadito di non aver avuto contezza del progetto e di aver già chiesto approfondimenti e tutte le migliorie possibili, per un impianto che, allo stato dell’arte, non piace a nessuno.

Angelica Malvatani