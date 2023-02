Assente la Barale, ma lo spettacolo a centro

Ancora un successo la stagione di prosa del Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio, che nei giorni scorsi ha ospitato il terzo appuntamento del programma portando in scena ‘Se devi dire una bugia dilla Grossa’, versione italianizzata dell’opera di Rey Cooney. L’assenza di Paola Barale annunciata fra i nomi di spicco dello spettacolo non si è fatta sentire per nulla, Paola Quattrini, Antonio Catania e Gianluca Ramazzotti supportati dal resto del cast, hanno dato vita a una commedia degli equivoci brillante, ritmata in cui gli spettatori si sono trovati coinvolti e partecipi non mancando di sottolineare con scoscianti applausi le performance degli attori specie nei punti cardine dell’opera.

Quasi due ore di sano divertimento che gli che gli ospiti in platea e nei palchetti hanno apprezzato facendo percepire gli attori tutto il loro apprezzamento. Abbiamo superato la metà della programmazione di prosa, ma il cartellone ha già riscosso grande successo in termini di presenze con il teatro quasi esaurito e soprattutto il pieno supporto degli spettatori e ci sono ancora due grandi appuntamenti molto attesi: Testimone d’Accusa? Con vanessa Gravina e Giulio Corso il 12 febbraio e ‘Comincium’ con i comici Ale&Franz il 15 marzo.

a. c.