Assicurazioni folli Rc auto, che rincari: costi saliti del 32,8%

Fermo, 1 novembre 2023 – È una delle voci di spesa più pesanti e importanti per le famiglie e in tanti non possono fare a meno di pagare l’assicurazione dell’auto, a meno che si spostino con altri mezzi o a piedi, e le tariffe non sono sempre abbordabili.

Rc auto, che costi: in città i rincari tra i più alti delle Marche

La corsa dell’Rc auto infatti non stenta a rallentare tanto è vero che, secondo l’Osservatorio di Facile.it, in soli 12 mesi il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Fermo è cresciuto del 32,8 per cento arrivando, nel mese di settembre di quest’anno, a 544,65 euro, vale a dire quasi 135 euro in più rispetto allo scorso anno. Un rincaro annuale da brividi che va ad aggiungersi alla lunga lista di quelli già visti tra spese nello scaffale e a livello sociale.

Ma questa ’botta’ che ha colpito gli automobilisti fermani è il secondo dato più alto registrato nella regione. A livello regionale infatti l’aumento medio è stato del 29,2 per cento, con rincari a doppia cifra in tutte le province; a guidare la classifica dei rincari è Macerata, che ha visto un incremento del 38 per cento (premio medio pari a 593,11 euro), seguita da Fermo (più 32,8 per cento 544,65 euro), Pesaro e Urbino (più 28,1 per cento, 553,07 euro) e Ancona (più 27,3 per cento, 580,90 euro). Chiude la graduatoria regionale Ascoli Piceno, che in appena 12 mesi ha segnato un rialzo del 19,6 per cento, arrivando a 487,21 euro.

Nelle Marche il costo medio è di 563 euro a polizza, ma in Italia si arriva addirittura a 614 euro. Il problema, spiega l’assicuratore fermano Rodolfo Ulissi, sono i costi dei sinistri, per via dell’inflazione e dell’aumento dei prezzi, ma anche i danni che derivano dagli eventi atmosferici, le zone che hanno avuto grandinate o alluvioni hanno avuto più denunce alle assicurazioni e questo comporta un aumento delle tariffe per tutti.

“Bisogna comunque sempre affidarsi agli esperti per scegliere il prodotto più conveniente per le proprie esigenze – spiega l’assicuratore Ulissi –. I rincari medi sono uguali per tutti, ma si può in qualche modo contenere i costi gestendo al meglio la propria auto e scegliendo le coperture necessarie al proprio territorio". Ad esempio, tra le varie voci di spesa, alcune possono essere tolte o sostituite, andando a ridurre le spese per il portafoglio.

Fra gli automobilisti, gli uomini che hanno dichiarato un sinistro con colpa sono il 2,32 per cento un valore inferiore rispetto a quello che riguarda le donne (2,84 per cento). A denunciare il minor numero di incidenti con colpa sono stati gli automobilisti nella fascia 19-21 anni. Considerando invece le professioni, gli agenti di commercio il cui ufficio, di fatto, è l’auto sono risultati essere la categoria che ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (3,16 per cento), con la conseguenza di un aumento della polizza. A seguire, i pensionati (3,04 per cento) e i liberi professionisti (2,73 per cento).