Assistente nazionale Unitalsi Zuppi ha scelto Pennacchio

La riflessione sulla chiesa quale ‘minoranza creativa’ ed esperienza di popolo, dunque di comunità, ha dato inizio ai lavori della sessione invernale del Consiglio Episcopale Permanente, che si è svolta dal 23 al 25 gennaio a Roma, sotto la guida del cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. Un’occasione per decidere anche di importanti nomine che hanno visto coinvolto il vescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, scelto come Assistente nazionale Unitalsi. Un compito che il vescovo Pennacchio ha accolto con emozione e senso di responsabilità: "Accolgo questo nuovo incarico con disponibilità e trepidazione. Disponibilità perché si tratta di un servizio ecclesiale e tutto ciò che mira a far crescere il corpo di Cristo che è la Chiesa va accolto con prontezza ed entusiasmo. Trepidazione perché spero di essere all’altezza dei compiti affidati dallo Statuto all’Assistente ecclesiastico nazionale: favorire un clima di autentica collaborazione e di fraternità ecclesiale in un’associazione che è chiamata a servire le persone ammalate. E a loro va il primo pensiero: la gratitudine per la loro testimonianza e la richiesta di una preghiera perché nell’Unitalsi cresca e si rafforzi l’entusiasmo nel servire le membra sofferenti del corpo di Cristo. Volgendo lo sguardo su di Lui si superano tutte le difficoltà. Esprimo gratitudine ai volontari e a coloro che hanno responsabilità a livello centrale nelle sezioni e nelle sottosezioni. Incoraggio tutti a guardare con fiducia il futuro della nostra associazione". Un appuntamento, quello dei vescovi, che è stato anche occasione per ragionare sulle istanze del tempo presente, con un impegno rinnovato di presenza nella società, senza paura di esprimersi, ma mostrando unità e favorendo la discussione sui temi cruciali per la vita delle persone, ispirati unicamente dal Vangelo. In quest’ottica, il Consiglio Permanente ha puntato l’attenzione su alcune sfide che il Paese è chiamato ad affrontare, a beneficio di tutti: le domande di senso, la sanità, la scuola, il Pnrr, la povertà e il fenomeno migratorio. Grande preoccupazione è stata espressa proprio riguardo alla sanità pubblica che, secondo i presuli, sta scivolando verso una sanità di élite che rischia di lasciare indietro chi non ha possibilità economiche e dunque è costretto a non curarsi.