Assistenza sanitaria agli ultra 65enni, progetto con i fondi del Pnrr

L’Ambito Sociale XIX, insieme a una decina di comuni del cratere sismico della Provincia di Fermo, ha elaborato un nuovissimo progetto per la creazione di un servizio di prevenzione e assistenza rivolto agli ultra 65enni del territorio. Il programma sarà finanziato con fondi del Pnrr per un valore di 1.900.000 euro e vede impegnati oltre all’Ambito Sociale XIX i comuni di Belmonte Piceno, Falerone, Francavilla d’Ete Montegiorgio, Montappone, Massa Fermana, Monte Vidon Corrado, Monsampietro Morico, Monteleone di Fermo, Ortezzano e Servigliano e potrebbe rappresentare una implementazione del progetto di ‘Smart Village’, partito proprio quest’anno in sperimentazione con 150 persone con età superiore ai 70 anni, dotati di sistemi di prevenzione e assistenza a domicilio. "Un progetto molto innovativo che va ad integrarsi con quello già esistente di Smart Village – commenta il sindaco di Servigliano Marco Rotoni – e che si calibra perfettamente con le esigenze del territorio. Il progetto è suddiviso in tre filoni tutti rivolti alle popolazione sopra i 65 anni dei comuni coinvolti. La prima parte riguarda la dotazione di strumenti di prevenzione individuale ai soggetti con particolari necessità. La seconda prevede l’istituzione di 31 giornate di prevenzione con specialisti come oncologo, medicina interna e altri che effettueranno una serie di screening gratuiti all’interno di camper sanitari attrezzati direttamente nelle piazze, rendendo questo servizio più vicino alla popolazione, quindi più accessibile alle persone che non possono muoversi autonomamente. La terza fase prevede l’istituzione di un servizio infermieristico a domicilio; nello specifico un infermiere specializzato, magari un giorno a settimana, sarà reperibile in un comune per prestare piccole prestazioni a domicilio a persone allettate o con necessità particolari".

Alessio Carassai