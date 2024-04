Associazione B&B. Grazie al sito c’è più movimento

Il rinnovo del consiglio direttivo dell’Associazione B&B del Fermano (affiliata Confcommercio), che ha visto la conferma del presidente Devis Alesi (presiede anche la Consulta per il turismo) e del suo vice Matteo Sgattoni, è stato l’occasione per sondare la situazione in termini di appeal e di prenotazioni per le microstrutture ricettive. Una cartina di tornasole saranno alla fine di aprile, gli appuntamenti destagionalizzati previsti proprio a Porto Sant’Elpidio dal 27 aprile al 1 Maggio con concerti di Er Piotta, Tiromancino (la tappa numero 0 del nuovo tour che preparano proprio in città), degli Zero Assoluto, spettacoli musicali, per bambini e la maxi carrellata di eventi in occasione della festa dei lavoratori. "Abbiamo lanciato una campagna ‘Più notti, più sconto’ – afferma il riconfermato presidente Alesi – e stanno arrivando numerose richieste per soggiorni di 4-5 notti in città: un segnale ottimo per una campagna lanciata come banco di prova, che riproporremo in occasione di altri eventi nel fermano, soprattutto se a carattere destagionalizzante".

Interessante anche il crescente riscontro che sta ottenendo il sito che si è dato l’associazione e che quest’anno è stato anche rinnovato: "Anche su questo fronte abbiamo constatato un maggior movimento di prenotazioni per le strutture aderenti (sono 57 con 5- 6 in entrata, ndr) che avvengono proprio attraverso il sito. Un elemento positivo perché ci consente di lavorare con margini diversi" prosegue Alesi. Tra gli obiettivi che si è prefisso il nuovo direttivo "essere sempre più presenti nel territorio fermano, cercare una collaborazione con l’associazione omologa di Fermo, lavorando per trovare una sintesi, nella convinzione che mettendoci in rete e facendo squadra possiamo essere più rappresentativi nel territorio e anche verso la Regione". A ciò si aggiunga la formazione degli operatori dell’accoglienza nell’utilizzo dei social per il quale è stato proposto un corso specifico "che si è rivelato molto utile e interessante" e che potrà essere riproposto. Ringraziata Eleonora Ricci (prima presidente dell’associazione, ora fuoriuscita per altre scelte professionali), l’assemblea ha eletto nel nuovo direttivo Rossano Orsili (di Sant’Elpidio a Mare), Alessandro Fedeli (Fermo), Gianna Chiara Properzi (Monterubbiano), Miriam Pistolesi, Marco Romitelli, Elisabetta Marcucci, Maria Letizia Scotucci e Simona Cupelli (Porto Sant’Elpidio).

Marisa Colibazzi