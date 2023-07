Viaggio nell’associazione felina di Fermo: "Serve una casa per i gattini abbandonati"

Fermo, 9 luglio 2023 – Se esiste un paradiso dei gatti è l’oasi felina di Fermo. Un posto dove avere cure, amore, riparo e poi una casa e una famiglia. Sono appena sei i volontari dell’associazione ’Zampe e code felici’, a gestire la struttura e tenere in salute 90 gatti, ciascuno con un nome, una storia, una ferita nel corpo e nell’anima. La presidente dell’associazione, nata a Comunanza, è Martina Brandimarti, in questi giorni dorme qui, in contrada San Martino, un angolo di campagna che guarda verso Fermo. "Ci sono i micini appena nati – racconta Martina – che devono essere allattati ogni tre ore non ci possiamo allontanare, hanno bisogno di noi. Il problema è che ne arrivano in continuazione di cucciolate, li troviamo negli scatoloni, abbandonati, li recuperiamo ovunque. Questo è il segno che manca una cultura della sterilizzazione, non si fa attenzione, si dimentica che per ogni gatta finiamo per avere sei gattini da sistemare".

Sono bocche da sfamare, farmaci fa comprare, storie da risolvere: "Da gennaio ad oggi abbiamo fatto adottare 43 gatti, per fortuna troviamo solidarietà e amore. Spesso i gatti vengono adottati in coppia, di solito riesco a trovare il gatto più adatto a ciascuna famiglia. Noi li conosciamo e diamo loro un nome, hanno diritto a esistere". Ci sono gatti incidentati, col bacino rotto, investiti, qualcuno ha gli occhi rovinati, hanno bisogno di cure importanti: "Oltre a quelli che teniamo qui ce ne sono molti altri a casa di volontarie che ci sono vicine, siamo pieni e allo stremo delle forze. Possiamo contare su un contributo annuale del Comune e poi facciamo raccolte fondi, campagne di sensibilizzazione nei negozi che poi ci donano cibo e materiali per le cassettine". Gabriella arriva al mattino presto e pulisce tutto, non c’è cattivo odore, non c’è sporcizia, qui l’igiene è importante: "Alcuni dei gatti devono stare nelle gabbie perché hanno bisogno di cure, i piccoli che ancora non sono vaccinati vanno tenuti isolati, ci sono degli accorgimenti importanti che prendiamo perché tutti siano in salute. C’è chi richiede coccole continue, chi è più scontroso ma tutti hanno una storia da raccontare", sorride Martina che ha portato qui anche il figlio quindicenne, Giovanni, che conosce tutti i gatti e se ne prende cura con attenzione: "Abbiamo preso questa struttura che non esisterebbe senza Mariarita Antonini. Noi abbiamo bisogno di ulteriore spazio, lavori ne abbiamo fatti e ne faremo ancora. Ci servono volontari consapevoli, che sappiano rispettare la storia e le esigenze di ciascun gatto e che poi riescano a trovare loro una casa".

C’è Camillo che ha 15 anni e non ama stare in braccio, Picasso che si chiama così perché quando è stato ritrovato era talmente malconcio da sembrare un quadro del celebre pittore, c’è Vladimira che sembrava un maschietto e poi si è capito che era una femmina: "Sono nostri amici, soprattutto sono gatti che altrimenti starebbero liberi sul territorio a diffondere malattie e incidenti, noi ce ne prendiamo cura ma abbiamo bisogno dell’aiuto e della responsabilità di tutti, aiutateci a tenerli al sicuro e a ridurre il randagismo. Possiamo contare sulla clinica veterinaria di Cretarola che ci aiuta in ogni modo, fare incontri di sensibilizzazione e cene di beneficenza, speriamo di toccare il cuore di tutti".