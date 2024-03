Associazione La Pira. Si parla di democrazia

L’associazione culturale Giorgio La Pira, sezione di Fermo-Porto San Giorgio, nell’ambito delle sue iniziative di carattere politico e culturale organizza un incontro-dibattito sul tema "Perché non è più rinviabile la democrazia deliberativa: il messaggio di Giorgio La Pira". L’incontro si svolgerà alle ore 21,15 con durata fino alle 23,30 nell’auditorium della parrocchia Gesù Salvatore in via Dandolo Silenzi quartiere sud. Relatori prof Stefano Zamagni, economista, ex presidente dell’agenzia del terzo settore, presidente del settore della pontificia accademia delle scienze sociali, docente in varie università di economia, intensa attività , accademico-amministrative e scientifico-organizzative, saggi scientifici, numerose opere di economia politica: dottor Marco Marcatili economista direttore sviluppo Nomisma. L’associazione Giorgio La Pira è nata nel dicembre del 2022 dall’aggregazione di diversi amici di Porto San Giorgio e Fermo aventi il comune obiettivo di aggregare su temi quali la politica e la cultura in attesa di una maggiore collaborazione tra i comuni di Fermo e Porto San Giorgio. Maurizio Temperini è il presidente dell’associazione, Giovanni Lanciotti il vice.