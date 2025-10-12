Associazione la Pira, tornano gli incontri

Tornano le riflessioni proposte dall’associazione Giorgio la Pira, con una serie di incontri che offrono strumenti per affrontare la complessità dei nostri tempi. Il presidente dell’associazione, Maurizio Temperini, insieme con Giovanni Lanciotti, Roberto Simoni, Gaudenzio Santarelli e Dario Laurenzi parlano di una rassegna che coinvolge i comuni di Porto San Giorgio, Fermo e Porto Sant’Elpidio. L’obiettivo dell’associazione è quello di costruire un dialogo tra i comuni, per arrivare alla gestione condivisa di servizi e possibilità. Si comincia con una conferenza su L’arte illuminata di governare, La biblista Rosanna Virgili metterà a confronto Ietro e La Pira due personaggi, il primo del mondo biblico (Esodo 18, 13-27). Mosè è giunto con il suo popolo ai piedi del Sinai dopo la fuga dalla schiavitù dell’Egitto; il secondo dopo l’Esodo dalla dittatura fascista è eletto nell’Assemblea Costituente e entra a far dei 75 membri con il compito di redigere la Nuova Costituzione alla quale partecipano tutte le forze politiche di diverse estrazione ideologica che hanno lottato per la Liberazione.

L’appuntamento è fissato presso l’auditorium della Parrocchia Gesù Redentore di Porto San Giorgio alle 21,15. Si prosegue il 7 novembre con Emanuele Frontoni, ordinario di informatica all’università di Macerata, uno dei massimi esperti di Intelligenza artificiale di cui racconterà possibilità e prospettive per le aziende e la pubblica amministrazione, sempre a Porto San Giorgio.

Il 12 dicembre sarà invece Luigi Alici, professione emerito di morale all’università di Macerata, a parlare della paura dell’artificiale e delle ragioni del bene. Sarà invece a Fermo il dibattito con Mario Nobile, nella sala consiliare della Provincia, il 20 febbraio, per parlare dalla trasformazione digitale e dell’opportunità dell’AI come motore dello sviluppo del nostro territorio.

Il 20 marzo sarà il turno dell’economista Marco Marcatini e del sociologo Massimiliano Colombi saranno alla sala Gigli di Porto Sant’Elpidio per riflettere sullo sviluppo socio economico del territorio fermano. Il 10 aprile, di nuovo a Fermo, a si chiude con un incontro dibattito sul tema ‘Il sesto potere: siamo tutti sorvegliati?’, protagonista Tiziano Tofoni, autore di molti saggi e libri, è membro del Comitato Tecnico Namex e membro onorario del boad di ITNOG.