’Associazione per una Massa Comune’ al lavoro

Si è costituita a gennaio di quest’anno nel piccolo centro di Massa Fermana una nuova realtà di promozione sociale denominata ‘Associazione per una Massa Comune’, che sta svolgendo varie attività. L’associazione con sede in via Berarde, frazione di Massa Fermana, conta oggi 30 soci iscritti ed ha già provveduto ad eleggere il direttivo composto da: Sergio Ramadori (presidente), Cristian Valeri (vice presidente), Alessandro Cosimi (segretario) a cui si aggiungono i consiglieri Giorgio Lattanzi, Simone Contigiani, Andrea Minicucci, Paolo Porfiri e Leonardo Ercoli. "L’idea è nata dalla volontà di alcuni residenti – racconta Sergio Ramadori – di promuovere il paese, in particolare il centro storico e coinvolgere i cittadini in varie attività che abbiano la funzione di far socializzare le persone, agevolare il confronto intergenerazionale, tramandare le tradizioni e far divertire la popolazione. Per questo abbiamo deciso di muoverci ad ampio raggio ideando sagre e feste, fiere mercato, eventi sportivi, giochi medioevali, mostre ed eventi culturali di vario genere le idee infondo non ci mancano". In realtà l’associazione ha iniziato a lavorare a partire dall’inizio di gennaio promuovendo la festa della Befana, il carnevale dei bambini, per arrivare in ultimo alla prima edizione della ‘Easter Egg Rolling’ che si è svolta qualche giorno fa l’impianto sportivo ‘Peter Pan’ di Massa Fermana. Una sorta di gara goliardica in cui gli sfidanti muniti di cucchiai di legno devono far rotolare un uovo senza romperlo su un percorso designato nel minor tempo possibile. Come annunciato dal presidente Ramadori, l’associazione sta già lavorando alla programmazione degli eventi estivi.

Alessio Carassai