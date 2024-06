Associazioni di volontariato, nuovo spazio sul sito del Comune

È stata rinnovata, nel sito del Comune (www.elpinet.it), la sezione dedicata alle associazioni di volontariato presenti nel tessuto cittadino. "Sentiti tutti i referenti, è stato completato un aggiornamento della pagina, verificando recapiti, siti web, pagine social al fine di fornire all’utenza una panoramica dettagliata e facilmente fruibile di numerosi sodalizi che spaziano dalla prevenzione e tutela della salute al soccorso, dalla donazione alla cura dell’ambiente e alla promozione della pratica sportiva" commenta la consigliera comunale Paola Pandolfi, delegata ai rapporti con le associazioni di volontariato. "L’associazionismo vanta tantissime realtà di cui tutta la città deve andare orgogliosa e che meritano il massimo supporto – commenta la Pandolfi – Conoscerle meglio, da quelle più radicate e presenti da molti anni, a quelle costituite in tempi più recenti, fornire alla collettività uno spazio web curato e aggiornato, che consenta a tutti di raggiungerle facilmente e di trovare riferimenti corretti, è il primo passo per facilitare l’accesso dei cittadini a questa rete". Un lavoro che la Pandolfi ha potuto fare grazie alla collaborazione dei referenti delle diverse organizzazioni fermo restando che lo spazio web rimane aperto ad ulteriori integrazioni. "Abbiamo intenzione di convocare a breve un momento d’incontro con tutto il mondo del volontariato e condividere con loro le iniziative future a cui stiamo lavorando" aggiunge la Pandolfi "Dire che il volontariato svolga un ruolo indispensabile non è retorica – aggiunge l’assessore ai servizi sociali Marco Traini –, abbiamo una ricchezza di realtà operative in diversi ambiti, che in modo propositivo ed attento affiancano la cittadinanza, in particolare le fasce

più fragili, lavorano con

spirito di servizio in tanti settori".