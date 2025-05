Associazioni, fondazioni e onlus: i protagonisti della solidarietà premiati dalla Regione Marche

Presso la Regione Marche si è tenuta giovedì la cerimonia di premiazione per 26 rappresentanti di associazioni, fondazioni e onlus impegnate nel terzo settore. Fra le associazioni meritevoli anche il Distretto del cappello che comprende 4 comuni nel fermano e 3 nel maceratese rappresentato dall’imprenditore Paolo Marzialetti accompagnato dal sindaco Gilberto Caraceni. A presenziare alla cerimonia il presidente del Consiglio regionale Dino Latini, il vicepresidente Maurizio Mangialardi e soprattutto i delegati delle 26 associazioni che svolgono un servizio prezioso all’interno del contesto sociale marchigiano. "Celebriamo l’impegno silenzioso – ha dichiarato Latini - ma fondamentale, di coloro che, spesso lontani dai riflettori, custodiscono il senso più autentico del bene comune. Questo encomio è un segno tangibile di riconoscenza per il lavoro che portate avanti, linfa vitale per il tessuto sociale della nostra regione".

"Noi siamo un piccolo distretto – spiega Marzialetti – che rappresenta a livello nazionale un fatturato di circa 130 milioni di euro, con circa 120 azienda ma che racchiude circa il settanta per cento della produzione nazionale. Un settore che fa parte del comparto della moda e degli accessori e che si è rivolto negli ultimi anni al filone del lusso. La Regione ha dimostrato sempre vicinanza alle nostre aziende con progetti importanti, specie per quando riguarda la formazione. Infatti, la nostra è una produzione che contempla una forte vocazione artigianale, purtroppo negli ultimi anni ci sono difficoltà nel ricambio generazionale. Tenere in vita questi Distretti è fondamentale per l’economia dei territori".

a.c.