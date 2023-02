Associazioni per l’ex Fim: "La minoranza prenda una posizione"

All’indomani della Conferenza di Servizi sulla cattedrale, il coordinamento di associazioni per l’ex Fim punta il dito sul ‘difficile mestiere di uditori’ sperimentato durante un incontro definito ‘grottesco’: dalla stanza in cui sono stati sistemati, senza un adeguato sistema di visione e di ascolto, gli uditori hanno perso una buona metà dell’incontro: "dopo un’ora di inattuata partecipazione democratica sancita dalla legge, e dopo ripetute lamentele, siamo entrati in sala giunta mettendo in atto il nostro diritto all’ascolto, sotto l’occhio malevolo di alcuni dei presenti". Ma, ciò che più preme alle associazioni è la conclusione della Conferenza di Servizi: "Si è chiesto all’Arpam e all’Ast di effettuare studi specifici sulla compatibilità con la salute pubblica di un eventuale mantenimento della struttura così com’è, quindi senza effettuare la sabbiatura. Ma Arpam e Ast avevano già espresso la propria opinione nel 2007, quando fu approvato il progetto di bonifica, ancora in vigore, di risanamento della Cattedrale. In quella sede, avevano concordato che con la sabbiatura, proposta dalla proprietà, la muratura sarebbe stata conforme al rispetto delle norme sulla salute pubblica. Dopo 16 anni – è il ragionamento delle associazioni – ci si accorge dell’inquinamento e della salute pubblica? Perché non l’hanno fatto prima? Di chi è la colpa di questa attesa? O forse diranno che oggi la situazione è cambiata e diranno che è rientrata nei limiti, anche grazie al naturale dilavamento dei muri e la diminuzione degli elementi inquinanti? Crediamo che la risposta sarà fornita in tempi brevi, se non brevissimi, giusto per le prossime amministrative". Di fronte a questo stato di cose, il coordinamento delle associazioni per l’ex Fim sferza l’opposizione: "Dicano quali sono le loro posizioni? E per piacere, non se ne escano con la solita tiritera della bonifica perché questa sta a cuore a tutti, in particolare a noi che denunciamo un colpevole e voluta immobilità che dura da vent’anni".

m. c.